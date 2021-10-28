Железные дороги в КНДР. Часть вторая

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В прошлом выпуске мы начали разговор о железных дорогах, которые являются основным видом транспорта в Северной Корее, познакомились с их протяжённостью и состоянием. Сегодня речь пойдёт о подвижном составе и проекте его модернизации. Северокорейские пассажирские поезда делятся на скорые и обычные, но даже в скорых поездах нет кондиционеров. В лучшем случае там могут быть потолочные вентиляторы. Состояние обычных поездов и вовсе ужасное, в вагонах часто встречаются разбитые окна. В Северной Корее до сих пор эксплуатируются паровозы периода японской колониальной оккупации. Есть более новые тепловозы и электровозы отечественного производства, но все они оснащаются импортными дизелями и электромоторами. Внутри страны производятся пассажирские и открытые грузовые вагоны, но всё электрооборудование для них импортируется. В последнее время поставки затруднены из-за международных санкций. У нашего микрофона - директор Института экономического сотрудничества на Корейском полуострове господин Ан Бён Мин.