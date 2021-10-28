В ПОГОНЕ ЗА БЫСТРЫМИ ДЕНЬГАМИ. Ч.2





Отзвуки бума

Этот феномен сопровождается появлением неологизмов. Так, «Движение муравьёв Тонхак» («Тонхак кэми ундон») отсылает к Движению крестьян Тонхак («Тонхак нонмин ундон»), когда в конце XIX века крестьяне восстали против зависимости Кореи от внешних сил. Неологизм обозначает ситуацию, когда мелкие молодые инвесторы скупают акции, чтобы защитить внутренний рынок от иностранных институциональных инвесторов. А «муравьи» — это молодые служащие на зарплате. Ещё одно модное словцо — «чурини», производное от слов «чусик» («акция») и «орини» («ребёнок»), означающее «начинающего игрока на фондовой бирже».





Передача «Марш муравьёв» на KakaoTV, в которой о премудростях инвестирования в акции рассказывают новичкам, продлена на 4-й сезон.

Освещение в СМИ также расширилось. Раньше про акции говорили разве что на каналах, посвящённых экономике, сейчас же эта тема поднимается даже в развлекательных программах. Типичный пример — передача «Марш муравьёв», стартовавшая на KakaoTV в сентябре прошлого года. В программе, которую ведут популярные телеперсоны, показывают, как звёздные участники инвестируют в акции со счетов, открытых на их имя. Программа была тепло принята зрителями и сейчас доступна на Netflix. Каждый эпизод набирает в среднем около 2 млн. просмотров. Канал MBC показал в этом году пилотный выпуск ток-шоу «Мечта муравья». В программе из двух частей эксперты-экономисты подробно рассказали звёздам шоу-бизнеса об основах игры на бирже. А на канале SBS вышел спецвыпуск «долгоиграющей» развлекательной программы «Бегущий человек», в котором разыграли модель игры на бирже. Также в марте на SBS в рамках шоу «Чего бездельничать?» популярный ведущий Ю Чжэ Сок* общался с тремя молодыми инвесторами.





Долгосрочный тренд

Специалисты полагают, что нынешняя увлечённость молодого поколения игрой на бирже какое- то время продолжится. Помимо проблем с трудоустройством, молодёжь в ещё большее отчаяние приводят цены на недвижимость. Несмотря на меры правительства, в Сеуле, где проживает почти половина населения Кореи, за последние годы цены на жильё выросли вдвое. Молодые корейцы, вынужденно распростившись с мечтами о собственном жилье, откладывают и вступление в брак. В 2020 году в стране заключили меньше всего браков с 1970 года, когда начали собирать соответствующую статистику. По данным Национального статистического управления Кореи, в прошлом году было зарегистрировано 214 тысяч браков, что на 10,7% меньше, чем в 2019 году.

— Нынешнее поколение тех, кому от 20 до 40 лет, полностью отличается от предшествующего поколения, которое в этом возрасте откладывало с каждой зарплаты, чтобы купить машину, и мечтало о приобретении жилья, — говорит г-жа Пак Сон Хи, старший научный сотрудник Института исследований трендов Кореи. — В наши дни молодёжь считает, что машину можно взять напрокат, а собственное жильё с нынешними заоблачными ценами стало недосягаемой мечтой. На работу устроиться трудно, а рабочих мест с гарантией пожизненного найма почти не осталось, поэтому молодые люди, вместо того чтобы копить во имя далёкого будущего, ищут возможность получить прибыль прямо сейчас, вложив небольшие деньги. Из-за пандемии эта тенденция проявилась ещё более рельефно. Сейчас, когда почти невозможно даже поехать за границу, молодые люди стали думать, куда можно инвестировать без личного контакта. И в этой ситуации они естественно обратили свой взгляд на фондовую биржу — на вложение в акции, которые можно легко продавать и покупать при помощи приложения в смартфоне. Среди индивидуальных инвесторов, впервые пришедших на фондовую биржу в прошлом году, 53,5% были в возрасте до 40 лет. И их авантюризм сыграл им на руку.





Исследование JobKorea — онлайн-портала, работающего в сфере трудоустройства, — показало, что трое из десяти студентов инвестируют в акции. При этом примерно половина из них начала заниматься этим менее года назад, когда пандемия ухудшила и без того не радужные перспективы устройства на работу.

Ра Е Чжин корреспондент «Чунан ильбо S»





Полный текст статьи «В ПОГОНЕ ЗА БЫСТРЫМИ ДЕНЬГАМИ»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.