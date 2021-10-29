В РК рекордно низкие показатели рождаемости

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В этом году в Республике Корея зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за август с начала сбора соответствующей статистики в 1981 году. Зарегистрированы 22 тыс. новорождённых, что на 0,5% меньше по сравнению с августом прошлого года. Падение рождаемости наблюдается с декабря 2015 года. В общей сложности с января по август этого года родилось 181.560 детей, это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорее всего, в этом году количество новорождённых снова не превысит 300 тыс. Впервые этот показатель опустился ниже отметки в 300 тыс. в 2020 году.

Кроме того, в августе на 2,1% сократилось и количество зарегистрированных браков. Их общее число составило 14.720. Всего с января по август этого года было зарегистрировано 126.724 брака, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом уровень смертности продолжает расти из-за увеличения численности пожилого населения. Это приводит к общему сокращению населения страны. В августе количество умерших составило 25.821 человек, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий августовский показатель с начала сбора соответствующей статистики. При этом общее число умерших с января по август увеличилось на 1,2%. Уровень рождаемости в Республике Корея остаётся самым низким в Организации экономического сотрудничества и развития, а некоторые населённые пункты страны оказались на грани исчезновения из-за сокращения населения.