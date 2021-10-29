Мун Чжэ Ин выступил с бюджетным посланием к парламенту

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25 октября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступил с бюджетным посланием к Национальному собранию. До окончания срока правления глава государства пообещал сосредоточить усилия на восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии, и создании новых возможностей для экономического роста. Президент выразил благодарность Национальному собранию за содействие в реализации государственной политики. По мнению экспертов, таким образом Мун Чжэ Ин попытался оживить работу по государственным вопросам, которая обычно замедляется после утверждения кандидатов на следующие президентские выборы.

За четыре с половиной года правления нынешний глава государства добился результатов во многих сферах. В самом начале его президентского срока межкорейские отношения были накалены до предела, однако Мун Чжэ Ин смог переломить ситуацию. Он провёл ряд межкорейских саммитов, содействовал контактам Пхеньяна и Вашингтона. Несмотря на то, что дальнейшие переговоры зашли в тупик, опасный кризис удалось предотвратить.

Непростая ситуация возникла и в связи с односторонними экспортными ограничениями Японии. Однако Республика Корея смогла найти в этом выгоду и в итоге укрепила конкурентоспособность отечественных производителей. Оказавшись охваченной пандемией COVID-19, страна смогла стать эталоном успешной борьбы с коронавирусом, обеспечив необходимые условия как для карантина, так и для жизни населения. Шесть дополнительных бюджетов помогли стимулировать внутреннее потребление и инвестиции.

Тем не менее, некоторые ключевые задачи Мун Чжэ Ина остались нерешёнными. К таковым, например, относится вопрос с ростом цен на недвижимость. Провал своей политики в данной области признал и сам глава государства.