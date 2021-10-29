Скончался экс-президент РК Ро Дэ У

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26 октября на 89-м году жизни скончался бывший президент Республики Корея Ро Дэ У. Он вошёл в историю как президент, участвовавший в военном перевороте, осуждённый за коррупцию и другие преступления, а также как первый президент, избранный в результате демократических выборов и начавший налаживать отношения с Северной Кореей. Ро Дэ У родился 4 декабря 1932 года в семье чиновника в уезде Тальсон-гун провинции Кёнсан-Пукто. После окончания сухопутного военного училища он начал восхождение по карьерной лестнице. Будучи командиром дивизии 9-й армии, 12 декабря 1979 года Ро Дэ У помог бывшему президенту Чон Ду Хвану захватить власть. Позже при новом военном правительстве он занимал посты советника президента по вопросам безопасности, министра спорта, министра внутренних дел. В 1987 году Ро Дэ У был избран 13-м президентом страны.

К заслугам экс-президента можно отнести введение системы прямых президентских выборов, улучшение межкорейских отношений, успешное проведение летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Кроме того, при Ро Дэ У в 1989 году были установлены дипломатические отношения с первой коммунистической страной – Венгрией, затем ещё с рядом восточноевропейских стран. В 1990 году дипломатические отношения были установлены с СССР, а в 1992 году – с Китаем. Благодаря успешной политике по отношению к Северу, между двумя Кореями установилось примирение, и в 1991 году они одновременно вступили в ООН.

Тем не менее, в истории страны Ро Дэ У запомнится как президент, совершивший военный переворот и подавивший демократическое восстание в Кванчжу. В 1993 году по окончании пребывания на посту президента он был арестован по обвинению в коррупции, а позднее ему предъявили обвинение в государственной измене за участие в подавлении Демократического движения в Кванчжу в 1980 году. В августе 1996 года Ро Дэ У был осуждён на 22 года тюрьмы, позднее наказание смягчили до 17 лет. Он был амнистирован в конце 1997 года. Последние годы жизни Ро Дэ У провёл у себя дома, практически нигде не появляясь по состоянию здоровья.