Саундтреки из двух корейских фильмов-шедевров, получивших мировое признание





Рубрику «Классика и Джаз» октября мы посвятим саундтрекам фильмов «Паразиты»(기생충) и «Минари»(미나리). Мы начали нашу рубрику с музыкальных произведений из фильма «Паразиты», которому были присвоены такие престижные премии, как «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, «Золотой глобус», премия Гильдии актёров и Британской академии(BAFTA). Все музыкальные произведения из фильма были написаны молодым музыкальным директором по имени Чон Чжэ Иль(정재일). Он также работал с режиссером Пон над фильмом «Окча»(옥자) в 2017 году. Чон Чжэ Иль часто известен под прозвищем «музыкант-гений»: талантливый продюсер участвует в самых разных музыкальных проектах – от саундтреков к фильмам и сериалам до песен для мюзиклов и спектаклей. Первое музыкальное произведение, прозвучавшее на наших волнах, называется «Линия веры»(믿음의 벨트). Это самая популярная и важная по значимости музыкальная композиция в «Паразитах». Музыкальное произведение стиля барокко напоминает произведение Баха, но в нем содержится много «сломанных» элементов: как говорит Чон Чжэ Иль, именно такую «хромающую» музыку заказывает режиссер Пон. В гениальности молодого музыкального директора Чон публика убедилась через саундтреки к мини-сериалу «Игра в кальмара»(오징어 게임) – большинство музыкальных дорожек были написаны опять же Чон Чжэ Илем. Далее мы прослушали еще один трек из «Паразитов», который звучит в финальных титрах фильма. Песню «Рюмка сочжу»(소주 한 잔) исполняет актер Чхве У Сик(최우식), который сыграл Ки У(기우), сына бедной семьи Ким Ки Тхэка.

Затем нашим радиослушателям были представлены саундтреки из фильма «Минари»(2020). Это еще один фильм, который был выиграл множество наград на международных кинофестивалях. В фильме показаны житейские невзгоды, и в то же самое время режиссер доводит до нас весьма оптимистическое, воодушевляющее послание. События разворачиваются на фоне красивой природы, и вкупе фильм оставляет светлые и теплые ощущения после просмотра. Далее прозвучал главный трек из фильма, который называется «Песня дождя»(Rain Song). Исполняет музыкальную композицию актриса Хан Е Ри(한예리), сыгравшую Монику, жену Джейкоба. Музыкальный директор Эмиль Моссери попросил актрису спеть песню как колыбельную. В итоге получилась ласковая и нежная песня, которая укрывает наши сердца подобно теплое одеяло. В завершении прозвучало музыкальное произведение «Бабушка нашла хорошее место»(Grandma picked a good spot).