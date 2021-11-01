Зимние лакомства РК, Часть1

В РК зарегистрированы более 200 тыс. электромобилей
2021-11-01 15:19:27
#Живя в Корее l 2021-10-31
# Корейские лакомства в сериале "Игра в кальмара" (#오징어게임 속 먹거리)
# Паровая булочка Хопан (#호빵)
- Хопан с начинкой сладкой красной фасоли (#팥호빵)
- Хопан с начинкой мяса и овощей (#야채호빵)
# Жаренный сладкий картофель (#군고구마)
# Жаренный каштан (#군밤)
2021-11-01 15:19:27
2021-11-01 10:10:41
2021-11-01 11:08:09
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