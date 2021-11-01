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Зимние лакомства РК, Часть1

#Живя в Корее l 2021-10-31

Воскресный журнал

# Корейские лакомства в сериале "Игра в кальмара" (#오징어게임 속  먹거리)

# Паровая булочка Хопан (#호빵)

   - Хопан с начинкой сладкой красной фасоли (#팥호빵)

   - Хопан с начинкой мяса и овощей (#야채호빵)

# Жаренный сладкий картофель (#군고구마)

# Жаренный каштан (#군밤)


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