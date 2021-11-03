BTS номинирована на премию American Music Awards 2021
2021-11-03
#Пять минут о кино l 2021-11-02
Все было просто замечательно и жизнь была идеальной. Э Ран всегда гордилась собой, своей семьей и своим сыном, считая свою жизнь идеальной и образцовой, до тех пор, пока ее сын не ушел в армию и оттуда не пришла новость, что у него обнаружена шизофрения. Вся счастливая картинка разбилась в один миг. Не зная, как поступить в такой ситуации, Э Ран решает просто скрывать все происходящее и делать вид, что ничего не случилось, но совершенно случайно в тот же дом, где живет она, переезжает другая семья с сыном-шизофреником, которые быстро понимают тайну Э Ран…
2021-11-03
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-02
2021-11-02
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