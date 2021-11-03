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Ф20 (F20)

#Пять минут о кино l 2021-11-02

Сеул сегодня


Все было просто замечательно и жизнь была идеальной. Э Ран всегда гордилась собой, своей семьей и своим сыном, считая свою жизнь идеальной и образцовой, до тех пор, пока ее сын не ушел в армию и оттуда не пришла новость, что у него обнаружена шизофрения. Вся счастливая картинка разбилась в один миг. Не зная, как поступить в такой ситуации, Э Ран решает просто скрывать все происходящее и делать вид, что ничего не случилось, но совершенно случайно в тот же дом, где живет она, переезжает другая семья с сыном-шизофреником, которые быстро понимают тайну Э Ран…

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