Сумрачный странник (유체이탈자)

BTS номинирована на премию American Music Awards 2021
2021-11-03
#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-01
Режиссер: Юн Чжэ Гын
В ролях: Юн Ге Сан, Пак Ëн У, Им Чжи Ëн
Премьера: 24 ноября 2021 года
Кан И Ан каждые 12 часов просыпается в теле другого человека. Он ничего не знает о себе и не понимает, почему за ним ведётся охота. Единственное, что ему остаётся – выжить в непростой ситуации, чтобы узнать тайну.
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