Сумрачный странник (유체이탈자)





Режиссер: Юн Чжэ Гын

В ролях: Юн Ге Сан, Пак Ëн У, Им Чжи Ëн

Премьера: 24 ноября 2021 года





Кан И Ан каждые 12 часов просыпается в теле другого человека. Он ничего не знает о себе и не понимает, почему за ним ведётся охота. Единственное, что ему остаётся – выжить в непростой ситуации, чтобы узнать тайну.