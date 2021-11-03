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Сумрачный странник (유체이탈자)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-01


Режиссер: Юн Чжэ Гын

В ролях: Юн Ге Сан, Пак Ëн У, Им Чжи Ëн

Премьера: 24 ноября 2021 года


Кан И Ан каждые 12 часов просыпается в теле другого человека. Он ничего не знает о себе и не понимает, почему за ним ведётся охота. Единственное, что ему остаётся – выжить в непростой ситуации, чтобы узнать тайну.

Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
Сумрачный странник (유체이탈자)
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