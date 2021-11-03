Awasoft – разработчик решений для контроля за состоянием общественных объектов

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию Awasoft (아와소프트), которая разрабатывает решения для контроля за состоянием общественных объектов. С подробностями - начальник исследовательского отдела компании г-н Ким Чжэ Хён.





Компания Awasoft, основанная в августе 2003 года, занималась управлением автомагистралями и объектами электроснабжения. Она создала систему управления аварийными ситуациями и удалённого контроля за туннелями. Со временем компания расширила свой бизнес на область интернета вещей и мобильных устройств, связанную с Корейской корпорацией скоростных шоссе. Она разработала оборудование для наблюдения за туннелями и контроля доступа на основе интернета вещей, которое можно использовать для управления общественными объектами.





Искусственный интеллект используется в самых разных областях повседневной жизни. Существуют «умные» холодильники и стиральные машины. Искусственный интеллект используется в таких областях как производство, логистика, финансы и контроль за безопасностью. Управление такими общественными объектами как дороги, мосты и туннели тесно связано с безопасностью людей. Последние разработки привлекают особое внимание.





В южнокорейском фильме под названием «Туннель» показано, что бедствия, в результате которых уничтожается транспортная система, гибнут люди, могут произойти в любое время и в любом месте. На крупных государственных объектах проверки безопасности проводятся каждый год, чтобы заранее предотвратить аварию. Но в большинстве случаев они проводятся лишь визуально, а её результаты фиксируются приблизительно. Для более эффективной проверки мы создали автоматизированную систему, которая с помощью искусственного интеллекта собирает и анализирует информацию об общественных объектах, выдавая рекомендации для исправления недостатков.





Обычные методы контроля безопасности, который осуществляют люди, не всегда помогают предотвратить несчастные случаи. Другая проблема - нехватка рабочей силы. Для устранения недостатков компания Awasoft разработала мобильное оборудование, способное делать снимки мостов и туннелей, анализируя результат. Сканер, который изучает стены и потолок туннелей, установлен на транспортном средстве. Пока автомобиль движется внутри туннеля со скоростью 50 километров в час, искусственный интеллект анализирует снимки, которые делаются непрерывно, чтобы обнаружить любую трещину или иной дефект. По сравнению с существующими методами, это решение позволяет сэкономить время, являясь более точным и не требуя большого количества людей. Данные, собранные в виде изображений, накапливаются в архиве. Компания работает над тем, чтобы создать оборудование небольшого размера, которое можно использовать для осмотра зданий, железных дорог, мостов, а также подземных инженерных сетей. Компактное и лёгкое устройство, установленное на дроне, может проверять опорные конструкции мостов и водостоки. Компания внедрила технологию искусственного интеллекта и в другие области.





Наше решение для анализа биосигналов на базе искусственного интеллекта называется внутриушным детектором. Оно использует технологию модуля оптического приёмо-передатчика, который преобразует обнаруженные биосигналы в интеллектуальную систему мониторинга. Согласно анализу данных, собранных с помощью искусственного интеллекта, устройство предназначено в основном для людей с ограниченными возможностями и пациентов в критическом состоянии. Пациенты с проблемами с передвижением обычно имеют устройства для обнаружения биосигналов, прикреплённые к их запястьям или груди. Но пользоваться проводными медицинскими приборами неудобно. Наш детектор помещается внутри уха для измерения и анализа биосигналов, таких как температура тела, частота сердечных сокращений и насыщение кислородом, для более эффективного и удобного лечения пациентов в критическом состоянии.





Платформа интеграции искусственного интеллекта Awasoft под названием AI Dream позволяет использовать искусственный интеллект во многих областях. Компания также разработала систему управления энергией парниковых газов и интеллектуальную ферму. Она готовится осваивать зарубежные рынки. В 70-80-х годах прошлого века, когда в Республике Корея шёл быстрый экономический рост, по всей стране были построены многочисленные общественные объекты, создана разветвлённая транспортная система. Многие объекты, построенные в тот период, в настоящее время устарели, и ими необходимо управлять надлежащим образом. Компания Awasoft успешно помогает это делать.