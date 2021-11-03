Товарооборот Республики Корея превысил с начала года 1 трлн долларов

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Южнокорейский товарооборот с начала года превысил 1 трлн. долларов. Этот рубеж преодолён менее чем за 10 месяцев, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы LG г-н Пэ Мин Гын.





В прошлом году объем южнокорейской внешней торговли не достиг триллиона долларов, составив 980 млрд долларов из-за влияния пандемии коронавируса. В этом году в экономике была практически такая же ситуация, но рубеж в 1 трлн долларов удалось преодолеть менее чем за десять месяцев. По данным таможенного управления Республики Корея, это произошло 26 октября в 13:53 по местному времени. Экспорт составил 512 млрд 200 млн долларов, а импорт - 487 млрд 800 млн долларов.





В 2011 году Республика Корея стала девятой страной в мире, объем торговли которой превысил 1 трлн долларов. Это была единственная страна, добившаяся такого успеха, среди получивших независимость после Второй мировой войны. С тех пор эта символическая отметка была превышена семь раз. В этом году рубеж преодолён на 21 день раньше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году. Почему это произошло?





Я думаю, что увеличение общего объёма торговли вызвано устойчивым ростом экспорта. Не будет преувеличением сказать, что производственный сектор остаётся конкурентным. Экономика идёт по пути восстановления с четвёртого квартала прошлого года, но темпы восстановления в разных отраслях разные. В то время как производство товаров длительного пользования во всём мире быстро восстанавливается, сфера услуг находится в затруднительном положении. Обрабатывающая промышленность составляет значительную часть экспорта, который показал хорошие результаты, способствуя быстрому восстановлению экономики в первой половине этого года.





Экспорт растёт 11 месяцев подряд, с ноября прошлого года. В отличие от 2018 года, когда зарубежные поставки достигли рекордно высокого уровня из-за спроса на полупроводники, в этом году неплохие результаты показали и другие отрасли, включая судостроение, производство смартфонов и автомобилей. Судостроительная промышленность, долгое время находившаяся в состоянии стагнации, демонстрирует явные признаки возрождения. В первом полугодии Республика Корея заняла первое место в мире по стоимости заказов и второе место по количеству заказанных судов. Также стоит отметить стремительный рост экспорта таких товаров как продукты, косметика и культурный контент. По состоянию на июль этого года Республика Корея была восьмой по величине торговой державой мира, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с прошлым годом. Если тенденция к дальнейшему росту сохранится, южнокорейский товарооборот достигнет в этом году рекордно высокого уровня. При это будет преодолён рекорд экспорта, достигнутый в 2018 году. Он составил тогда 604 млрд 900 млн долларов.





Южнокорейский товарооборот превысил триллион долларов через 300 дней после начала года. До конца года остались ещё два месяца, поэтому объём торговли в этом году может побить рекорд 2018 года, который составил 1 трлн 140 млрд долларов. Многие страны мира предпочитают использовать товары отечественного производства и стремятся укрепить цепочки поставок внутри страны. По этим причинам очень сложно проникнуть на рынки других стран. В этих условиях рекордные показатели экспорта и торговли очень важны. Можем ожидать, что с учётом роста экспорта и товарооборота в целом глобальный рейтинг Республики Корея может вырасти.





Нельзя упускать из виду более быстрый рост импорта по сравнению с экспортом. В первом полугодии экспорт вырос на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт увеличился на 24%. Однако во втором полугодии импорт рос быстрее, чем экспорт, частично из-за роста цен на сырьё. В сентябре экспорт вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 31%. Если импорт превышает экспорт, торговый баланс дестабилизируется. Отечественная экономика выросла в третьем квартале на 0,3%, что является самым медленным ростом со второго квартала прошлого года. Эта цифра омрачает перспективы достижения по итогам года 4-процентного роста ВВП.





Более медленный, чем ожидалось, рост в третьем квартале частично объясняется распространением Дельта-варианта вируса COVID-19 и последующим спадом экономической активности. Однако, если взглянуть на ситуацию под другим углом, экономика очень быстро восстанавливалась между второй половиной прошлого года и первой половиной этого года, и, возможно, сейчас вступила в фазу охлаждения. Учитывая, что многие экспортные товары состоят из импортных деталей, для увеличения экспорта необходимо больше импортировать. То есть рост экспорта сопровождается увеличением импорта. В этой связи необходимо изменить промышленную структуру таким образом, чтобы закупать материалы, детали и оборудование внутри страны. Кроме того, следует внимательно следить за ростом цен на сырьё, который может создать дополнительные трудности отечественной экономике.





Экспорт – основа экономического роста Республики Корея. Благодаря стабильному экспорту, она смогла стать экономически развитой державой и преодолеть кризис COVID-19. Однако сильная зависимость от торговли вызывает беспокойство, поскольку отечественная экономика может быть уязвима к трём факторам риска, сохраняющимся в мировой экономике, а именно к росту инфляции из-за резкого роста цен на сырьё, сбоям в глобальных цепочках поставок и конфликту между США и Китаем. Достигнув рекордного товарооборота в сложных условиях, Республика Корея готова и дальше демонстрировать свой экономический потенциал.