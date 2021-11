ⓒ meenoi instagram

Дата рождения: 9 апреля 1997 г.

Рост: 57 см

Дебют: Сингл «Я ждала твоего ответа, но у меня испортилось настроение» (너답기기안), 2019 г.





Певица выступает под творческим псевдонимом meenoi. Причина выбора объясняется тем, что оно схоже с настоящим именем певицы Пак Мин Ëн (박민영). Окончила старшую школу Вонми в городе Пучхон провинции Кёнгидо, затем поступила на музыкальное отделение университета Ханян, однако была вскоре отчислена. Увлекается тхэквондо, имеет ряд наград на уровне города и провинции. Певица отличается хорошими вокальными данными и композиторским талантом. В июле 2019 года выпускает свой первый сингл «Я ждала твоего ответа, но у меня испортилось настроение», затем в октябре того же года - второй трек «Не хочу» (하기 싫어). В августе 2020 meenoi присоединилась к музыкальному лейблу 8BallTown, основанному репером Kirin. Далее она представила ещё несколько музыкальных синглов 02, 3M, «Солнечный луч» (sunbeam), «Моя кошка любит лакомство CIAO CHURU» (우리집 고양이 츄르를 좋아해). Последняя песня привлекла к себе внимание благодаря тому, что meenoi записала видео с её исполнением и отправила жюри конкурса Show me the money (쇼미더머니). В сентябре 2020 года вышел первый мини-альбом певицы DA DA!. В него вошли пять песен с одноимённым заглавным треком. В июле 2021 года певица выпустила ещё один музыкальный трек, привлёкший к себе внимание общественности. Песня под названием «Не могу терпеть» (못참아!) была записана с репером Loco (로꼬). Спустя три месяца, в октябре 2021 года, meenoi выпустила первую студийную пластинку «В моей комнате» (In My Room). В неё вошли девять музыкальных треков, в том числе ранее изданный «Не могу терпеть».