Певица Чон Ын Чжи исполнила саундтрек к собственному сериалу





Актриса и певица Чон Ын Чжи (정은지) исполнила саундтрек к сериалу «Городские девушки, любящие выпить» (술꾼도시여자들), в котором сыграла одну из главных ролей. Песня под названием «Одна стопка жизни» (인생 한잔) была представлена в пятницу, 29 октября, сообщили в Stone Music Enterainment. Композиция написана в жанре фанк-рока, она ориентирована на слушателей в возрасте от 20 до 40 лет. Чон Ын Чжи поёт о жизненных трудностях, с которыми часто сталкиваются молодые люди. Желание увидеть бывшего возлюбленного, боль от расставания, отсутствие уверенности в завтрашнем дне – обо всём этом помогает позабыть немного алкоголя. Очаровательный голос певицы с успокаивающим ритмом песни в особенности помогают проникнуться атмосферой песни. Сериал «Городские девушки, любящие выпить» вышел в пятницу, 22 октября. Его сюжет повествует о жизни трёх девушек, роль одной из которых исполнила актриса Чон Ын Чжи.