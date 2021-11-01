Актёр Ли Бён Хон получил премию Asia Game Changer Awards 2021

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Актёр Ли Бён Хон был удостоен премии Asia Game Changer Awards 2021, вручаемой за вклад в развитие Азии и мира. Об этом 29 октября сообщили в НКО Asia Society. Как уточнили в продюсерском агентстве BH Entertainment, южнокорейский артист был приглашён на церемонию награждения, которая состоится 1 ноября в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Ли Бён Хон вошёл в число обладателей премии вместе с Белой Баджариа, главой подразделения глобального телевидения Netflix, и Дестином Дэниелом Креттоном, режиссёром фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Стоит заметить, что это не первая награда Asia Society, которой был удостоен Ли Бён Хон. В 2014 году он получил премию в области культурной дипломатии. Путь Ли Бён Хона в Голливуд начался с фильма «Бросок кобры» режиссёра Стивена Соммерса. В последствие актёр принял участие в фильмах «РЭД 2» и «Великолепная семёрка». В 2016 году Ли Бён Хон первым среди южнокорейских актёров был приглашён на церемонию награждения «Оскар». В том же году он стал членом Академии кинематографических искусств.