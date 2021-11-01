Джон Пак исполнил новую балладу

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Певец Джон Пак (존박) в пятницу, 29 октября, представил очередной сингл. Новый трек «На том же месте» (제자리) написан в жанре баллады, в нём поётся о полностью исчерпавших себя отношениях между двумя влюблёнными. Особое очарование песне придаёт басистый и в то же время мягкий голос певца. Джон Пак – участник музыкального конкурса Superstar K2 (슈퍼스타K 2) 2010 года. Дебютировал в 2012 году с мини-альбомом «Стук» (노크). На сегодняшний день является признанным исполнителем баллад. В его репертуаре такие песни как «Мысли о тебе» (네 생각), «Падение» (Falling), «Я не это имел в виду» (이게 아닌데) и многие другие хиты. Джон Пак активно исполняет песни к южнокорейским сериалам, в том числе «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵), «Винченцо» (빈센조), «Клетки Ю Ми» (유미의 세포들), снимается в телевизионных и радиопередачах.