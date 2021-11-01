В Голливуде снимут ремейк к фильму «Сумрачный странник»

BTS номинирована на премию American Music Awards 2021
2021-11-03
Премьера фильма «Сумрачный странник» (유체이탈자) режиссёра Юн Чжэ Гына (윤재근) запланирована на 24 ноября. Между тем, стало известно о создании ремейк версии южнокорейского фильма в Голливуде. Об этом 27 октября сообщили в студии ABO Entertainment. Проект возглавит Лоренцо Ди Бонавентура, американский кинопродюсер, руководивший съёмками серии фильмов «Трансформеры», «Бросок кобры». По словам продюсера, южнокорейская кинокартина отличается новизной, неожиданным и захватывающим сюжетом, в связи с чем он очень рад возможности сделать её ремейк версию. Фильм «Сумрачный странник» повествует о мужчине, который каждые 12 часов просыпается в теле другого человека. Герой становится целью преследования, и его главная задача – выжить в столь непростой ситуации. Роль главного героя Кан И Ана исполнил актёр Юн Ге Сан (윤계상).
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