В Голливуде снимут ремейк к фильму «Сумрачный странник»





Премьера фильма «Сумрачный странник» (유체이탈자) режиссёра Юн Чжэ Гына (윤재근) запланирована на 24 ноября. Между тем, стало известно о создании ремейк версии южнокорейского фильма в Голливуде. Об этом 27 октября сообщили в студии ABO Entertainment. Проект возглавит Лоренцо Ди Бонавентура, американский кинопродюсер, руководивший съёмками серии фильмов «Трансформеры», «Бросок кобры». По словам продюсера, южнокорейская кинокартина отличается новизной, неожиданным и захватывающим сюжетом, в связи с чем он очень рад возможности сделать её ремейк версию. Фильм «Сумрачный странник» повествует о мужчине, который каждые 12 часов просыпается в теле другого человека. Герой становится целью преследования, и его главная задача – выжить в столь непростой ситуации. Роль главного героя Кан И Ана исполнил актёр Юн Ге Сан (윤계상).