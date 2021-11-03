По пути в аэропорт (8) 말을 말자

Диалог недели

진석(Чин Сок): 난 세상에서 송미진이 제일 편해.

Для меня ты самый комфортный человек в мире.

우리 엄마만큼 날 속속들이 아는 게 너야.

Ты так хорошо меня знаешь, как моя мама.

넌 왜 나랑 편하게 못 지내는데?

Почему ты не можешь относиться ко мне по-другому?

아쉬우면 나 만나. 할 일 없으면 나 부르고.

Можешь встречаться со мной. Если тебе скучно, позови меня.

미진(Ми Чжин): 말을 말자.

Давай прекратим этот разговор.





Фраза недели

말을 말자

[Ма-рыль маль-чжа]

Давай прекратим этот разговор





Грамматика

말 – существительное, которое означает «слова», «язык», «речь». К этому слову присоединено окончание винительного падежа 을. 말자 – от глагола 말다 «перестать», «прекратить», «остановить» и др. Сюда присоединилось глагольное окончание формы разговорной речи -자. Окончание -자 употребляется, когда предлагается совершить какое-либо действие вместе. Напомним, когда глагол сочетается с окончанием -자, мы переводим его как «давай делаем что-либо». Все вместе получается 말을 말자, что означает «давай прекратим этот разговор». Полное предложение сегодняшнего выражения – 말을 하지 말자, т. е, в средине опущено слово 하지 от глагола 하다 «делать» и окончания -지. Окончание -지 добавляет значение «отрицать или запрещать какое-либо действие или состояние». Но при разговоре часто опускается слово 하지. 말을 말자 используется, когда говорящему кажется, собеседник говорит ерунду, глупые слова, что даже не стоит отвечать на него и продолжать разговор.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 말을 말자

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 말을 말아요





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



