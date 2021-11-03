Почтительная Сим Чхон

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Эта история началась давным-давно, в одной прекрасной деревне…

- Отец, впереди колодец. Осторожно!

- Да-да, я крепко держу трость.

Это семилетняя девочка по имени Чхон идёт по улице со своим слепым отцом Сим Хак Кю. Мать Чхон – госпожа Квак – умерла почти сразу после рождения дочери. Старик Сим ходил по всей округе в поисках кормилиц, так и прошло детство девочки. К счастью, Чхон быстро росла, и вскоре ей исполнилось семнадцать лет.





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Сим Хак Кю не находил себе места, когда Чхон долго не возвращалась из дома госпожи Чан. Он осторожно вышел на улицу, нащупывая дорогу тростью. Вскоре Сим Хак Кю начал переходить через каменный мостик, как вдруг оступился и упал в ручей. Но монах, который как раз проходил мимо, спас старика.

Монах сказал Симу, что тот сможет прозреть, если принесёт в буддийский храм триста мешков риса и будет усердно молиться. Эти слова так обнадёжили старика, что он, даже не подумав, пообещал принести рис.





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Сим рассказал дочери о том, как упал в ручей и встретил монаха.

- Отец, не волнуйтесь! Я обязательно что-нибудь придумаю!

На самом деле Чхон тоже не представляла, где раздобыть столько риса. После долгих переживаний она пошла к торговцам, которые отправлялись за море и как раз искали человека для жертвоприношения. За это они готовы были выплатить любое вознаграждение.





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Со слезами на глазах Чхон ушла от хватавшегося за неё отца и села на корабль, как и было условлено.

- Нет, Чхон! Не надо! Мне не нужны ни рис, ни зрение. Моя дочь!

Корабль остановился уже посреди моря. Чхон закрыла лицо подолом юбки и спрыгнула в глубь синих, волнующихся вод.





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Когда Чхон открыла глаза, то увидела вокруг себя красивые пейзажи. Сам морской владыка Дракон, прослышав про заботу Чхон об отце, решил забрать её в свой дворец.

Через какое-то время Дракон посадил Чхон на огромный лотос и поднял на морскую гладь. Его обнаружили проплывавшие мимо купцы и подарили королю. Так Чхон стала королевой. И всё равно не было ни дня, чтобы она не переживала об отце.

Прозрел ли старик Сим Хак Кю? Зрение не вернулось к нему, но благодаря еде и деньгам, полученным от торговцев, он стал жить лучше. Однако из-за жадной женщины по имени Ппэндок вскоре старик остался совершенно ни с чем. Не желая представать в таком виде перед соседями, Сим ушёл из дома.





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Узнав об этом, Чхон решила устроить пир для всех слепых. В день праздника все слепцы собрались в королевском дворце и весело проводили время за вкусными угощениями. Вдруг Чхон подбежала к старику в лохмотьях, который опоздал на пир.

- Отец! Отец! Это я – Чхон.

- Чхон? Неужели это ты – моя дочь?

Наконец Чхон встретилась со своим отцом. Теперь они счастливо жили вместе во дворце.