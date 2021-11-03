BTS номинирована на премию American Music Awards 2021

ⓒ Big Hit Music, STARSHIP ENT



Сегодняшний выпуск нашей рубрики будет посвящён двум мужским k-pop группам, чья популярность уже давно распространилась за пределы родного Корейского полуострова. Уже успевший стать легендарным коллектив BTS был номинирован на три номинации музыкальной премии American Music Awards. А ещё в декабре этого года в 70 странах мира пройдёт премьера фильма, посвящённого группе Monsta X.