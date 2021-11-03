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Песня «Чханбу тхарён»

#Мелодии Кореи l 2021-11-03

Мелодии Кореи

Песня «Чханбу тхарён»

Песня «Чханбу тхарён» часто исполнялась во время семейных застолий, деревенских праздников, поэтому была широко известна многим корейцам. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с этой песней, как в традиционном, так и в современном исполнении, а также узнать об истории её возникновения. 


Выпуск 538. Песня «Чханбу тхарён»

* Песня «Чханбу тхарён» – Чон Тхэ Ён (вокал) 

* Песня «Чханбу тхарён» - Ли Хи Мун (вокал), ансамбль «Прелюдия»

* Песня «Ипсанга» – Ким Ён У (вокал)

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