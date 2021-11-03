BTS номинирована на премию American Music Awards 2021
2021-11-03
#Мелодии Кореи l 2021-11-03
Песня «Чханбу тхарён» часто исполнялась во время семейных застолий, деревенских праздников, поэтому была широко известна многим корейцам. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с этой песней, как в традиционном, так и в современном исполнении, а также узнать об истории её возникновения.
Выпуск 538. Песня «Чханбу тхарён»
* Песня «Чханбу тхарён» – Чон Тхэ Ён (вокал)
* Песня «Чханбу тхарён» - Ли Хи Мун (вокал), ансамбль «Прелюдия»
* Песня «Ипсанга» – Ким Ён У (вокал)
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