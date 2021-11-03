Кёнчжу: резонирующая красота тысячелетней столицы. Ч.1





Кёнчжу, хранящий красоту древней истории и культуры, — это город, где благодаря оставшимся памятникам и реликвиям можно представить, сколь блистательным было королевство Силла.





Две трёхъярусные пагоды высотой 13,4 м, возвышающиеся на месте, где стоял храм Камынса деревни Ёндан-ри, являются самыми высокими пагодами периода Объединённая Силла. Глядящие на восточное побережье Кёнчжу, эти пагоды — всё, что осталось от древнего храма, построенного в честь силлаского короля Мунму, объединившего в VII в. три государства. Пагоды внесены под номером 112 в Список национальных сокровищ Кореи.

Направляясь в Кёнчжу, которой некогда был сердцем буддийской культуры, я вспомнил, что Джек Керуак (1922—1969), важнейший представитель литературы «бит-поколения», в поздние годы был глубоко погружён в буддизм. Один из его романов озаглавлен почти так же, как эта рубрика, — «В дороге».

Самое короткое определение Кёнчжу — «тысячелетняя столица». Точнее говоря, город был столицей в течение 992 лет, но он настолько прекрасен, что можно и округлить. Люди жили одной страной с 57 года до н.э. до 936 года, и имя той страны было Силла. Много ли в истории человечества государств, просуществовавших так долго? В голову приходит Римская империя и династии фараонов Египта. Но здесь речь идёт о том, что на небольшой территории на восточной оконечности Азии была страна, которая просуществовала 1000 лет и оставила после себя высокоразвитую культуру.

Можно сказать, что Кёнчжу играл в одной лиге с такими знаменитыми городами, как Константинополь (Стамбул), Чанъань (Сиань) и Багдад. Он вёл активный обмен с Китаем, который, в свою очередь, был связан с Европой благодаря древнему Шёлковому пути, поэтому в могилах силласцев иногда находят предметы из римского стекла. Силла была страной с широким взглядом на мир и ощущала себя «гражданином мира». Невозможно не испытывать благодарность за то, что в этой стране, где с наступлением позднего Нового времени из-за краха империи и войны было разрушено почти всё, имеющее ценность, до сих пор сохранились следы силлаской цивилизации.





В храме Пульгукса, расположенном у подножия горы Тхохамсан, находятся две знаменитые пагоды: Таботхап (Пагода Многих Сокровищ), которую видно на переднем плане, и Соккатхап (Пагода Шакьямуни), расположенная на главном дворе. Этот храм и пещера Соккурам суть кульминация буддийского искусства Силла. В 1995 г. они стали одними из первых пяти объектов, внесённых от Кореи в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

© National Research Institute of Cultural Heritage, Han Seok-hong

Таинственная красота

Подобно исследователю-чужеземцу, прибывшему на лодке, я въехал в Кёнчжу со стороны Восточного моря через руины храма Камынса, связанного с великим королём Мунму (гг. правл. 661—681). Монарх начал возведение храма в надежде предотвратить вторжение японцев благодаря милости Будды, но умер до завершения строительства. Мунму завещал развеять свой прах над водами Восточного моря, чтобы он мог вернуться в облике дракона для защиты своей страны.

Впечатление от этого места особое. Поскольку здесь нет чрезмерного лоска туристических достопримечательностей, оно выглядит чуть ли не заброшенным. Нет ни платы за вход, ни управляющего. На месте, где стоял храм, остались только две трёхъярусные пагоды. В древности море подходило вплотную к подножию храма, и был прорыт канал, чтобы дракон, в которого обратился король, мог свободно приплывать и уплывать обратно. Не знаю, пагоды ли защищали дракона или дракон защищал их, но простая красота пагод долго не позволяет отвести от них взгляд.





Пак Сан писатель

Ан Хон Бом фотограф





Полный текст статьи «Кёнчжу: резонирующая красота тысячелетней столицы»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.