Экономическая ситуация в КНДР

BTS номинирована на премию American Music Awards 2021
2021-11-03
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-11-04
В январе этого года на Восьмом съезде Трудовой партии Кореи был принят пятилетний план экономического развития КНДР. О том, что сделано за это время, и какова сегодня экономическая ситуация на севере Корейского полуострова, расскажет старший научный сотрудник Корейского института национального объединения господин Чо Хан Бом.
2021-11-03
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-02
2021-11-02
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