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Экономическая ситуация в КНДР

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-11-04

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В январе этого года на Восьмом съезде Трудовой партии Кореи был принят пятилетний план экономического развития КНДР. О том, что сделано за это время, и какова сегодня экономическая ситуация на севере Корейского полуострова, расскажет старший научный сотрудник Корейского института национального объединения господин Чо Хан Бом.

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