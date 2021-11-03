Экономическая ситуация в КНДР

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В январе этого года на Восьмом съезде Трудовой партии Кореи был принят пятилетний план экономического развития КНДР. О том, что сделано за это время, и какова сегодня экономическая ситуация на севере Корейского полуострова, расскажет старший научный сотрудник Корейского института национального объединения господин Чо Хан Бом.