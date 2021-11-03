Автомобильные дороги в КНДР

BTS номинирована на премию American Music Awards 2021
2021-11-03
#Сближаясь с Севером l 2021-11-04
Закон об автомобильных дорогах КНДР гласит, что дороги - это лицо страны и ключевой показатель её экономического развития. А как обстоят дела на самом деле? Может ли Северная Корея гордиться своими автомобильными дорогами? Более подробно об этом расскажет директор Института экономического сотрудничества на Корейском полуострове господин Ан Бён Мин.
2021-11-03
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-02
2021-11-02
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