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Автомобильные дороги в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-11-04

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

Закон об автомобильных дорогах КНДР гласит, что дороги - это лицо страны и ключевой показатель её экономического развития. А как обстоят дела на самом деле? Может ли Северная Корея гордиться своими автомобильными дорогами? Более подробно об этом расскажет директор Института экономического сотрудничества на Корейском полуострове господин Ан Бён Мин.

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