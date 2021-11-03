Автомобильные дороги в КНДР

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Закон об автомобильных дорогах КНДР гласит, что дороги - это лицо страны и ключевой показатель её экономического развития. А как обстоят дела на самом деле? Может ли Северная Корея гордиться своими автомобильными дорогами? Более подробно об этом расскажет директор Института экономического сотрудничества на Корейском полуострове господин Ан Бён Мин.