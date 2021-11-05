РК и арабские страны возобновят переговоры о свободной торговле

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Республика Корея и группа из шести арабских стран возобновят переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле в целях активизации экономических связей. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, соответствующая договорённость была достигнута в ходе состоявшейся 3 ноября в Эр-Рияде встречи представителя Республики Корея на торговых переговорах Ё Хан Гу с генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Найефом Фалахом Аль-Хаджрафом. Договорённость о подготовке соглашения была достигнута в 2007 году, после чего в 2008-2009 годах состоялись три раунда переговоров. Однако в январе 2010 года они были приостановлены и не проводились до настоящего момента.

В Совет входят такие страны Персидского залива как Саудовская Аравия, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман и Бахрейн. Эти государства обладают огромным потенциалом с точки зрения населения, уровня жизни, экономики, поэтому являются для Республики Корея важным рынком. Все они обладают богатыми запасами нефти, говорят на одном языке и исповедуют одну и ту же религию. Средний уровень дохода на душу населения в странах Совета составляет 40 тыс. долларов.

До настоящего момента отсутствие соглашения о свободной торговле зачастую приводило к потере максимальной выгоды. Однако теперь, в эпоху постепенного отказа от нефтяной энергии, страны Совета озабочены созданием новой экономической системы. Республика Корея нацелена на отказ от нефтяной зависимости и достижение углеродной нейтральности, поэтому может стать наиболее оптимальным партнёром арабских государств. Кроме того, страны Совета уже имеют важный опыт сотрудничества с Республикой Корея в сферах строительства, экспорта сырья, импорта товаров и инвестирования. В 2020 году объём двусторонней торговли составил 46 млрд 600 млн долларов, а общий объём инвестиций – 16,5 млрд долларов.