Жители РК ощущают серьёзный рост цен

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 2 ноября, в октябре потребительские цены в Республике Корея выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом товары подорожали на 1,45%, а услуги - на 1,73%. Наибольший рост цен приходится на промышленные товары. Так, из-за роста мировых цен стоимость бензина, дизельного топлива и сжиженного газа увеличилась в среднем на 27,3%, что является самым высоким ростом за более чем 13 лет. На рынке услуг наибольший рост цен наблюдается в сфере общепита и индивидуальных услуг, что вызвано оживлением потребительской активности после расширения вакцинации.

Однако ощущаемый потребителями рост цен значительно выше. К примеру, свинина подорожала на 12,2%, куриные яйца – на 33,4%, чеснок – на 13,1%. В среднем стоимость 141 товара повседневного спроса выросла на 4,6%.

В июне этого года правительство представило план экономического развития на второе полугодие, согласно которому рост цен должен удерживаться в пределах 1,8%, а далее в пределах 2%. Если нынешняя тенденция роста цен сохранится, то достичь поставленной цели будет непросто. Серьёзное влияние на ситуацию внутри страны оказывает и мировая инфляция. В связи с этим правительство намерено до конца этого года заморозить цены на газ и временно снизить налоги на топливо на 20%. В целях дополнительного сдерживания инфляции Банк Кореи планирует повысить учётную ставку.