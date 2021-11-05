Президент РК принял участие в климатическом саммите ООН

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие в саммите ООН по изменению климата (COP26), который состоялся 1 ноября с участием представителей 105 стран. По итогам саммита была принята совместная декларация о лесах и землепользовании, которая распространяется на 33 млн. 600 тыс. кв. км лесных массивов. В рамках декларации усилиями 12 развитых стран предполагается создание совместного общественного фонда с бюджетом 12 млрд. долларов. Его формирование будет проходить с 2022 по 2025 годы. Средства будут направлены на восстановление почв и борьбу с лесными пожарами в развивающихся странах. Кроме того, около 30 частных инвестиционных компаний намерены инвестировать более 7 млрд 200 млн долларов в защиту лесных массивов, при этом инвестиции не будут осуществляться в проекты, связанные с разрушением леса.

После саммита Мун Чжэ Ин опубликовал в своём аккаунте в социальной сети обращение, в котором говорится, что Республика Корея должна стоять на передовой сокращения парниковых газов, будучи единственной страной, прошедшей путь от развивающегося до развитого государства. Выступая на саммите, он пояснил, что к 2030 году Республика Корея планирует сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с 2018 годом. Это гораздо больше, чем планировалось ранее. Кроме того, страна намерена предпринять всевозможные усилия для сокращения выбросов метана.

Нынешний саммит по изменению климата должен был пройти в 2020 году, однако был отложен в связи с пандемией. Основная цель саммита – оценить реализацию задач по сокращению парниковых газов, о чём говорится в Парижском климатическом соглашении 2015 года.