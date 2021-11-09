Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Зимние лакомства РК, Часть2

#Живя в Корее l 2021-11-07

Воскресный журнал

# Корейские блинчики из рисовой или пшеничной муки с начинкой из коричневого сахара и орехов Хотток (#호떡)

# Рисовые хлебцы в остром соусе  Ттокпокки (#떡볶이)

# Кровяная колбаса Сундэ (#순대)

# Лепешки из рыбного фарша и на деревянной палочке Ккочхи омук (#꼬치어묵)


ⓒ Getty Images Bank

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >