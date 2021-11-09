Зимние лакомства РК, Часть2

Прогноз потенциального роста ВВП РК на душу населения
2021-11-09
#Живя в Корее l 2021-11-07
# Корейские блинчики из рисовой или пшеничной муки с начинкой из коричневого сахара и орехов Хотток (#호떡)
# Рисовые хлебцы в остром соусе Ттокпокки (#떡볶이)
# Кровяная колбаса Сундэ (#순대)
# Лепешки из рыбного фарша и на деревянной палочке Ккочхи омук (#꼬치어묵)
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-08
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