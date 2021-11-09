Творчество группы aespa

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В первую субботу месяца в рубрике «Новые альбомы» мы традиционно знакомим наших слушателей с новыми творениями самых ярких звезд корейской эстрады. За окном уже ноябрь, и в Корее, и в странах СНГ наступили холода, а значит, не за горами Новый год. Чтобы наши радиослушатели смогли приободриться и с новыми силами «дотянуть» до 2022 года, мы решили познакомить их с новым мощным и энергичным мини-альбомом «Savage» от женской группы aespa. aespa – это не просто один из самых успешных k-pop коллективов на данный момент, но и целая вселенная со своими героями и злодеями. Все четыре участницы группы, а именно Карина, Жизель, Винтер и Нин Нин имеют свои виртуальные копии, «аватаров», которые живут в цифровом мире. Группа интригует с первой минуты знакомства, ведь даже ее название очень оригинально. В слове «aespa» присутствует необычная буква «æ», похожая на соединенные латинские «a» и «e». Это сочетание значит «Avatar X Experience», то есть «Аватар Х Опыт», и «aspect», что переводится как «сторона/перспектива» и означает «двухсторонние». В сумме все эти понятия образуют название группы aespa(에스파) и расшифровываются как «возможность познать новый мир с помощью своего аватара». Нашу рубрику мы открыли с заглавного трека мини-альбома, который называется «Savage». Далее, знакомясь с историей этих очаровательных и загадочных дикарок поближе, мы прослушали такие песни в их исполнении, как «aenergy», «I'll Make You Cry» и «YEPPI YEPPI». В завершении рубрики прозвучала песня под названием «Осознанный сон».