По пути в аэропорт (9) 그렇게 됐어요

Прогноз потенциального роста ВВП РК на душу населения
2021-11-09
#Говорим как герои сериалов l 2021-11-07
Диалог недели
수아(Су А): 네
Да
진석(Чин Сок): 자네 뭐야?
Что это такое?
회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.
Почему ты уволилась с работы?
수아(Су А): 와서 얘기해요.
Домой приходи. Потом поговорим.
진석(Чин Сок): 두 번 안 묻는다.
Я второй раз спрашивать не буду.
회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.
Почему ты уволилась с работы?
수아: 그렇게 됐어요.
Так получилось.
Фраза недели
그렇게 됐어요
[Кы-ро-кхэ твэ-ссо-ё]
Так получилось
Грамматика
그렇게 означает «так». 됐어요 от глагола 되다 «становиться», «достигать», «сложиться», «получиться», «разрешиться» и т. д. К этому глаголу присоединены окончание прошедшего времени -었, окончание неофициально-вежливого стиля речи 어요. 되었어요 сократилось как 됐어요. Все вместе получается 그렇게 됐어요, что дословно переводится «так сталось», «так сложилось» или как в нашем диалоге «так получилось». Напомним, что 그렇게 됐어요 является ответом на вопрос «почему так получилось», «почему произошло какое-либо действие или ситуация». В ответе если говорящий не хочет объяснить причину и продолжить разговор на эту тему, то он может просто сказать 그렇게 됐어요 и закончить беседу.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 그렇게 됐어
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 그렇게 됐어요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 그렇게 됐습니다
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-08
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