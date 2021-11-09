По пути в аэропорт (9) 그렇게 됐어요

Диалог недели

수아(Су А): 네

Да

진석(Чин Сок): 자네 뭐야?

Что это такое?

회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.

Почему ты уволилась с работы?

수아(Су А): 와서 얘기해요.

Домой приходи. Потом поговорим.

진석(Чин Сок): 두 번 안 묻는다.

Я второй раз спрашивать не буду.

회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.

Почему ты уволилась с работы?

수아: 그렇게 됐어요.

Так получилось.





Фраза недели

그렇게 됐어요

[Кы-ро-кхэ твэ-ссо-ё]

Так получилось





Грамматика

그렇게 означает «так». 됐어요 от глагола 되다 «становиться», «достигать», «сложиться», «получиться», «разрешиться» и т. д. К этому глаголу присоединены окончание прошедшего времени -었, окончание неофициально-вежливого стиля речи 어요. 되었어요 сократилось как 됐어요. Все вместе получается 그렇게 됐어요, что дословно переводится «так сталось», «так сложилось» или как в нашем диалоге «так получилось». Напомним, что 그렇게 됐어요 является ответом на вопрос «почему так получилось», «почему произошло какое-либо действие или ситуация». В ответе если говорящий не хочет объяснить причину и продолжить разговор на эту тему, то он может просто сказать 그렇게 됐어요 и закончить беседу.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 그렇게 됐어

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 그렇게 됐어요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 그렇게 됐습니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



