Режиссёр Чо Ын Чжи представила первый полнометражный фильм





Режиссёр Чо Ын Чжи (조은지) завершила работу над своим первым полнометражным фильмом. Кинокартина «Только жанр романтика» (장르만 로맨스) выйдет в прокат в среду, 17 ноября. Это романтическая комедия в главной роли с актёрами Рю Сын Рёном (류승룡), Ким Хи Воном (김희원) и актрисами О На Ра (오나라), Ли Ю Ëн (이유영). Главный герой Хён Ëк, роль которого сыграл актёр Рю Сын Рён, преподаёт литературу в университете, параллельно работая над новой книгой. Вот уже седьмой год в жизни Хён Ëка нет никаких подвижек – только один упадок. Дата сдачи рукописи уже подходит к концу, а книга так и не написана. Это при том, что главному герою необходимо оплачивать проживание дочери и жены, которые сейчас находятся за границей. Оставшись вместе с сыном, без контроля, Хён Ëк начинает пить алкоголь. Тут ещё друг как не кстати становится номинантом на одну из престижных премий. Отношения Хён Ëка с сыном также не очень хорошие, поскольку он стал свидетелем встречи отца со своей бывшей женой Ми Э, роль которой сыграла актриса О На Ра. Всё бы ничего, только вот сроки сдачи книги подходят к концу, а невыполнение условий контракта влечёт за собой большую неустойку. К счастью, в жизни главного героя появляется молодой человек, студент Ю Чжин. Парень слушает пары Хён Ëка, и в один день он отдаёт ему свою рукопись на проверку. Эта романтическая история пробуждает чувства Хён Ëка, и он предлагает Ю Чжину принять участие в совместном проекте. Вот таким образом начинаются перемены в жизни главного героя. Дальнейшее развитие событий – в фильме «Только жанр романтика», премьера которого состоится 17 ноября.