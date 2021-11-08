Певец Ли Сын Хван возвращается с новой балладой

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Певец Ли Сын Хван (이승환) после долгого перерыва возвращается с новой песней. Как сообщили в продюсерском агентстве DREAM FACTORY, релиз новой баллады «Как это» (어쩜) состоится в четверг, 18 ноября. Это первая песня Ли Сын Хвана более чем за два года. Его последняя работа, двенадцатый студийный альбом, вышел в октябре 2019 года. По словам представителей продюсерского агентства, песня идеально подходит к текущему сезону. Среди её особенностей - грустная мелодия и слова песни, до глубины трогающие душу слушателя. Сингл выходит в четверг 18 ноября. За день до релиза в столичном округе Ëнсан-Гу состоится небольшой концерт и встреча певца с его поклонниками. Певец Ли Сын Хван – один из талантливых исполнителей, композиторов и авторов текстов песен. Он дебютировал в 1989 году, представив первый официальный альбом с главным треком «Пустая душа» (텅 빈 마음).