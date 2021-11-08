Певица Юн Ха выпускает шестой студийный альбом

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Певица Юн Ха (윤하) выпускает новую студийную пластинку. По сообщениям продюсерского агентства C9 Entertainment, это первый студийный альбом певицы за последние четыре года. Последний, пятый, вышел в декабре 2017 года. Новая работа получила название END THEORY, её релиз запланирован на вторник, 16 ноября. Юн Ха дебютировала в Японии в возрасте 17 лет. В её репертуаре полюбившиеся всем хиты «Пароль 486» (비밀번호 486), «Мы сегодня расстались» (오늘 헤어졌어요), а также песня «Зонт» (우산), записанная с группой Epik High (에픽하이). В последние годы певица выпустила ряд сингл-альбомов, большую часть из которых занимают саундтреки к южнокорейским сериалам и комиксам.