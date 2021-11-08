Актёр Ли Дон Ук принял участие в съёмках Workman

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Актёр Ли Дон Ук (이동욱) принял участие в съёмках YouTube-канала Workman. В этот раз он и его ведущий Чан Сон Гю (장성규) в течение дня подрабатывали в одной из пиццерий столицы. YouTube-канал Workman время от времени приглашает к себе известных южнокорейских артистов, и вот, наконец, очередь дошла до актёра Ли Дон Ука. В апреле текущего года Чан Сон Гю в рамках YouTube-канала Workman подрабатывал в продюсерском агентстве Starship Entertainment. В ходе телефонных переговоров ему удалось пригласить Ли Дон Ука, и вот спустя шесть месяцев подписчики канала, наконец, смогли увидеть популярного в стране актёра. По словам Ли Дон Ука, сейчас он работает над новым сериалом, однако всё же нашёл время, чтобы принять участие в съёмках YouTube-канала Workman. Стоит заметить, что раньше артисту приходилось подрабатывать в ресторане его тёти. В целом работа в пиццерии доставила огромное удовольствие Ли Дон Уку и поклонникам его творчества. Остальные подробности на YouTube-канале Workman.