Каннын (강릉)

Прогноз потенциального роста ВВП РК на душу населения
2021-11-09
#Панорама недели l 2021-11-08
Режиссер: Юн Ëн Бин
В ролях: Ю О Сон, Чан Хёк, Пак Сон Гын, О Дэ Хван
Премьера: 24 ноября 2021 года
Киль Сок состоит в крупнейшей преступной группировке города Каннын провинции Канвондо. Мужчина отличается особым стремлением к поддержанию мира и порядка. В один день в городе появляется парень по имени Мин Сок, цель которого состоит в том, чтобы отнять права на местный курорт у Киль Сока. Так начинается борьба между двумя преступными группировками.
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-08
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