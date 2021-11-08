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Поздняя осень в Южной Корее

2021-11-08

Новости



8 ноября в Корее идут осенние дожди. Жители страны, приехавшие на остров Канчхон города Ёчжу провинции Кёнгидо, наслаждаются красотой поздней осени, прогуливаясь между деревьями гинкго.


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