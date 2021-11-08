Поздняя осень в Южной Корее

Прогноз потенциального роста ВВП РК на душу населения
2021-11-09
2021-11-08
8 ноября в Корее идут осенние дожди. Жители страны, приехавшие на остров Канчхон города Ёчжу провинции Кёнгидо, наслаждаются красотой поздней осени, прогуливаясь между деревьями гинкго.
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-08
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