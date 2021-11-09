Первый в этом году снег выпал в горах Халласан

Дженни из Blackpink получила необычное признание в чувствах
2021-11-10
2021-11-09
9 ноября в горах Халласан на острове Чечжудо выпал первый в этом году снег. Работники парка Халласан утепляют местную флору.
(Yonhap News)
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