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Первый в этом году снег выпал в горах Халласан

2021-11-09

Новости





9 ноября в горах Халласан на острове Чечжудо выпал первый в этом году снег. Работники парка Халласан утепляют местную флору.

(Yonhap News) 


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