Тигр и бабушка, которая любила фасолевую кашу

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно, никто даже уже не помнит те времена, в одной далёкой горной деревушке жила бабушка. Она сильно любила фасолевую кашу и поэтому вкусно её варила.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Однажды она шла поработать в поле, как вдруг дорогу ей преградил огромный тигр размером с дом.

- Как мне повезло. Я как раз ужасно голоден! Сейчас я съем тебя!

Но бабушка собралась с мыслями и стала задабривать Тигра.

- Наверное, ты единственный, кто в этих горах не пробовал моей каши. Скоро на этих полях поспеет фасоль. И тогда я сварю тебе вкусную кашу.

Тигр пообещал вернуться в самый короткий день с самой долгой ночью и снова скрылся в горах.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Наконец настало утро того самого дня. Вскоре вкусный запах фасолевой каши распространился по всему дому.

- Здравствуйте, бабушка! Как вкусно у вас пахнет фасолевой кашей!

Первыми на кухню пришли Каштаны, затем показались Шило, Циновка, Ступка и Телега.

- Ешьте на здоровье! Сегодня в последний раз варю кашу.

Бабушка рассказала и о встрече с Тигром, и о том, что сегодня он должен прийти и съесть её.

- Какой ужасный этот Тигр! Что же теперь делать?





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Тигр в это время проснулся после дневного сна и сладко потянулся.

- Хм… Чем это пахнет? Фасолевой кашей? Точно! Сегодня же тот самый день. Пойду-ка полакомлюсь кашкой, да и старушку съем заодно.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Тигр уже наклонился, чтобы приоткрыть крышку котелка. Но тут из печи выпрыгнули горячие Каштаны и резко набросились на лицо Тигра. Не успел он прийти в себя, как тут к нему вихрем подлетело Шило, прятавшееся в углу комнаты, и неожиданно укололо в бедро. Потом из-за кухонной двери выскочила Ступка и отвесила ничего не понимавшему Тигру несколько ударов.

- Пощадите меня! Умоляю!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

- Бабушка, больше вам не о чем волноваться! Тигра больше нет.

- Спасибо, мои дорогие! Большое вам спасибо! Вы спасли меня.

Со слезами на глазах бабушка смотрела на Каштанов, Шило, Ступку, Циновку и Телегу. С тех пор, как и прежде, она заботливо выращивала фасоль, а в день зимнего солнцестояния всегда варила много фасолевой каши и угощала ею друзей. Больше она никогда не чувствовала себя одинокой!