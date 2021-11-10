Дженни из Blackpink получила необычное признание в чувствах

Народные песни острова Чечжудо
2021-11-10
#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-10
На прошлой неделе корейский интернет потряс поступок филлипинского поклонника Дженни из группы Blackpink, который решился продемонстрировать ей свои чувства оригинальным способом. А ещё 7 ноября были опубликованы фотографии последней участницы новой группы IVE, дебюта которой ждут-не дождутся многие поклонники k-pop. Поговорим об этом подробней в нашем эфире в эту среду!
2021-11-10
2021-11-10 13:47:35
2021-11-10 12:41:55
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