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Народные песни острова Чечжудо

#Мелодии Кореи l 2021-11-10

Мелодии Кореи

Народные песни острова Чечжудо

Чечжудо – самый красивый и экзотический остров Кореи. Он отличается от материковой части страны не только пейзажами, флорой и фауной, но даже языком и культурой. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с народными песнями Чечжудо и узнать, чем занимались жители острова в прежние времена.


Выпуск 539. Народные песни острова Чечжудо

* Народные песни острова Чечжудо – Группа «Торис» 

* Песня «Комчжильсадэ» - Ко Сон Ок (вокал)

* Песня о ткачестве платков мангон – Пак Чин А (вокал)

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