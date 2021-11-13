Чечжудо – самый красивый и экзотический остров Кореи. Он отличается от материковой части страны не только пейзажами, флорой и фауной, но даже языком и культурой. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с народными песнями Чечжудо и узнать, чем занимались жители острова в прежние времена.





Выпуск 539. Народные песни острова Чечжудо

* Народные песни острова Чечжудо – Группа «Торис»

* Песня «Комчжильсадэ» - Ко Сон Ок (вокал)

* Песня о ткачестве платков мангон – Пак Чин А (вокал)