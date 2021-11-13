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2021-11-13
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Чечжудо – самый красивый и экзотический остров Кореи. Он отличается от материковой части страны не только пейзажами, флорой и фауной, но даже языком и культурой. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с народными песнями Чечжудо и узнать, чем занимались жители острова в прежние времена.
Выпуск 539. Народные песни острова Чечжудо
* Народные песни острова Чечжудо – Группа «Торис»
* Песня «Комчжильсадэ» - Ко Сон Ок (вокал)
* Песня о ткачестве платков мангон – Пак Чин А (вокал)
2021-11-13
2021-11-12 16:04:03
2021-11-12 15:29:05
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