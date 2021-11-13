Кёнчжу: резонирующая красота тысячелетней столицы. Ч.2





Желая увидеть ещё больше таинственных красот Силлы, я направился прямо в сердце Кёнчжу. Вскоре передо мной выросла гора Тхохамсан*, защищающая город от морских ветров, а потом появилась пещера Соккурам, спрятанная глубоко в горе. Конечно, главные «звёзды» Кёнчжу — это пещера Соккурам и храм Пульгукса. Структура пещеры Соккурам, отшельнического скита храма Пульгукса, напоминает древнеримский Пантеон. Можно было бы удивиться тому, что в древности был обмен архитектурными технологиями, но я был слишком занят тем, что наслаждался красотой, которая была перед своими глазами.

Соккурам — это кульминация буддийского искусства и архитектуры. Говорят, внутрь пещеры не просачивается дождевая вода и там не образуется мох. Изначально предполагалось выдолбить пещеру, но гранит оказался слишком твёрдым, поэтому был создан искусственный грот сборного типа путём соединения сотен кусков гранита. Это отличает Соккурам от буддийских каменных пещер Китая и Индии и придаёт ему особое очарование.

В день, когда я посещал Соккурам, был густой туман. Большая часть грота закрыта ради защиты культурного наследия, а чтобы посмотреть то, что осталось видимым, нужно было отстоять длинную очередь, поэтому, казалось, не будет возможности рассмотреть всё подробно. Но я вдруг понял, что нет никакой нужды долго вглядываться. Эта красота была такого типа, что сразу входит в душу. Возможно, потому что распространяющаяся волнообразно яростная эстетика скульптурного искусства, лишь слегка коснувшись сетчатки моих глаз, выжгла на ней выражение лика главной статуи Будды.





Соккурам — это гранитный пещерный храм, созданный в средней части склона горы Тхохамсан в VIII в. В его пространственной структуре чувствуется влияние греческого и романского архитектурных стилей, с которыми в Корее познакомились благодаря древнему Шёлковому пути.

© National Research Institute of Cultural Heritage, Han Seok-hong

Величественный звук колокола

Выйдя из музея, я отправился в парк Тэрынвон. Пребывая в восхищении от грандиозности королевских могил, я вдруг почувствовал, что потерялся во времени и пространстве, поэтому укрылся в гробнице Чхонма-чхон (Гробница Небесной Лошади), которую можно осмотреть изнутри. Ногам было прохладно. На протяжении всей моей поездки в Кёнчжу шёл дождь, но я был так заворожён красотами города, что не замечал, что у меня промокли ноги.

Я думал, что внутри гробницы будет страшно, таинственно или уныло, но там было прекрасно. Место, где покоится умерший, выглядело спокойным и удобным и не вызывало ощущения упадка. Когда я подумал о труде, вложенном в строительство гробницы, и заботе, с которой проводили похоронные обряды, я восхитился также усердием древних людей.





В парке Тэрынвон, на территории около 125.400 кв. м возвышается 23 могильных кургана. Это крупнейший кластер древних захоронений в Кёнчжу. В этом месте, расположенном в районе Хваннамдон, в самом центре города, царит атмосфера таинственности, стирающей границы между временем и пространством.

Рефлексируя над своей леностью, я вышел из гробницы и тут же оказался в процветающем квартале Хваннамдон, в центре Кёнчжу. Меня привела в растерянность пропасть между созданным в позднее Новое время районом и древней гробницей. Буйство жизни рядом со смертью. Каковы отношения между жизнью и смертью — гармония или дисгармония? И как мы должны принимать разрыв между современностью и древностью? Столь разнообразные яркие контрасты сами по себе делают Кёнчжу уникальным местом.

Чтобы завершить свой краткий визит, я отправился к колоколу Сондока. Именно этот таинственный объект я больше всего хотел увидеть в эту поездку. Наполовину стёршиеся буквы на поверхности колокола, складывающиеся в ту прекрасную фразу про равнодушие к богатству и любовь к литературному таланту, стояли у меня перед глазами словно голограмма. Колокол издаёт величественный звук с глубоким резонансом, от которого идут мурашки по коже. Судя по феномену пульсации, его создатели хорошо понимали теорию волновой механики. Гул колокола напоминает церемониальный рык, который издаёт восхищённый собственным величием дракон, когда защищает многочисленные реликвии и памятники, демонстрирующие винтажную эстетику этого прекрасного древнего города.





Божественный колокол короля Сондока Великого, отлитый в VIII в., в эпоху Объединённая Силла, — это самый большой сохранившийся колокол в Корее. Колокол высотой 3,66 м имеет 2,27 м в диаметре раструба, толщину станок 11-25 см, а весит он18,9 т. Приспособление в виде трубки на верхушке, характерное только для корейских бронзовых колоколов, помогает создавать глубокий вибрирующий звук. Поверхность колокола украшена изысканными узорами, включающими изображения небожительниц апсар.

Пак Сан писатель

Ан Хон Бом фотограф





Полный текст статьи «Кёнчжу: резонирующая красота тысячелетней столицы»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





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