Жалобы в Северной Корее

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Корейское слово «신소» переводится как жалоба или прошение. Оно также означает право граждан подавать жалобы на высокопоставленных должностных лиц или учреждения, которые нарушили их права или совершили какие-либо противоправные действия. С подробностями – доктор Хон Мин (홍민) из Корейского института национального воссоединения.