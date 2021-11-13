Жалобы в Северной Корее

Определились четыре кандидата в президенты РК
2021-11-13
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-11-11
Корейское слово «신소» переводится как жалоба или прошение. Оно также означает право граждан подавать жалобы на высокопоставленных должностных лиц или учреждения, которые нарушили их права или совершили какие-либо противоправные действия. С подробностями – доктор Хон Мин (홍민) из Корейского института национального воссоединения.
2021-11-13
2021-11-12 16:04:03
2021-11-12 15:29:05
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