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Автомобильные дороги в КНДР. Часть вторая

#Сближаясь с Севером l 2021-11-11

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Многие беженцы из Северной Кореи, которые переселились на Юг, говорят, что им было трудно ориентироваться на городских улицах из-за большого числа непривычных дорожных знаков. О культуре дорожного движения в Северной Корее мы поговорим с директором Института экономического сотрудничества на Корейском полуострове господином Ан Бён Мином.

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