Автомобильные дороги в КНДР. Часть вторая

Определились четыре кандидата в президенты РК
2021-11-13
#Сближаясь с Севером l 2021-11-11
Многие беженцы из Северной Кореи, которые переселились на Юг, говорят, что им было трудно ориентироваться на городских улицах из-за большого числа непривычных дорожных знаков. О культуре дорожного движения в Северной Корее мы поговорим с директором Института экономического сотрудничества на Корейском полуострове господином Ан Бён Мином.
2021-11-13
2021-11-12 16:04:03
2021-11-12 15:29:05
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