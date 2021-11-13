Производители полупроводников поделились деловой информацией с США

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8 ноября крупнейшие южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK hynix предоставили США информацию о своих предприятиях. Однако они не раскрыли некоторые ключевые данные о клиентах, которые считаются коммерческой тайной. В конце сентября США попросили крупных производителей полупроводников ответить на 26 вопросов, которые касаются как общей, так и конфиденциальной информации о заказах, наличии продукции, продажах и клиентах. Цель - решение проблемы глобальной нехватки полупроводников. Южнокорейские компании решили исключить ключевую информацию из своих ответов. Так, компания Samsung Electronics не стала предоставлять данные о клиентах и наличии готовой продукции, а все предоставленные материалы имеют статус конфиденциальной информации. В компании заявили, что раскрытие информации о клиентах противоречит условиям контрактов. Данная позиция была разъяснена и министерству торговли США. Аналогично поступила и компания SK hynix. Запасы продукции компания озвучила не по конкретным моделям, а по типу назначения. Согласно данным правительства США, информация получена от 189 компаний.

Сбор информации проводится для восстановления сети глобальных поставок полупроводников и снижения зависимости от Китая. Изначально проблема возникла из-за нехватки автомобильных полупроводников, которая возникла в результате остановки работы китайских заводов в период пандемии. Сейчас помимо автомобильных чипов нехватка наблюдается и в производстве бытовой техники, игровых приставок, медицинских аппаратов, средств коммуникации. Нынешняя ситуация может продлиться ещё один-два года. Тем не менее, требование США раскрыть конфиденциальную информацию вызвало много разногласий. Сможет ли американское правительство эффективно использовать полученные материалы, покажет время.