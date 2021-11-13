В РК растёт количество тяжелобольных пациентов с COVID-19

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Спустя почти две недели после начала перехода к «жизни с COVID-19» количество больных продолжает неуклонно расти. Оно превышает 2 тысячи человек в день, а число больных в тяжёлом состоянии бьёт новые рекорды и не падает ниже четырёхсот человек. 11 ноября их число достигло рекордного уровня - 475 человек.

Карантинные власти связывают тенденцию к росту числа больных со смягчением антивирусных ограничений в рамках перехода к первому этапу «жизни с COVID-19». Распространению инфекции способствуют личные встречи с участием до 10 человек, независимо от наличия прививок. Кроме того, с наступлением холодной погоды люди проводят больше времени в закрытых помещениях, где трудно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, учащаются случаи заражения среди вакцинированных. За последнюю неделю на их долю пришлись около половины всех вновь выявленных случаев.

Если ситуация не улучшится, переход ко второму этапу, планировавшийся на середину декабря, будет отложен. В случае ухудшения ситуации будут возвращены карантинные ограничения. Возможности медицинских учреждений рассчитаны на одновременное лечение до 500 тяжелобольных, однако число пациентов приближается к этой цифре. Карантинные власти рассматривают возможность ревакцинации пожилого населения, прививавшегося на самом раннем этапе. Ведётся активная кампания в поддержку вакцинации подростков, так как серьёзность побочных эффектов невелика на фоне пользы вакцины.