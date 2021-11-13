Определились четыре кандидата в президенты РК

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В Республике Корея определились четыре основных кандидата для участия в президентских выборах 9 марта будущего года. Это губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль от ведущей оппозиционной партии Сила народа, Сим Сан Чжон от партии Справедливости и Ан Чхоль Су от Народной партии. Впервые в истории выборов кандидаты от двух основных сил – Ли Чжэ Мён и Юн Сок Ёль – ранее не были депутатами Национального собрания.

Первой своего кандидата определила правящая Демократическая партия Тобуро. Результаты внутрипартийных выборов объявлены 10 октября. Кандидат от главной оппозиционной партии Сила народа Юк Сок Ёль избран 5 ноября. В правительстве нынешнего президента Мун Чжэ Ина он был генеральным прокурором, однако позже ушёл в отставку из-за противостояния с правительством.

Кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон является депутатом Национального собрания четырёх созывов и представителем прогрессивного лагеря. Она принимала участие и в прошлых президентских выборах. Кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су будет участвовать в главных выборах страны уже в третий раз. В 2012 году он участвовал как независимый кандидат, а в 2017 году баллотировался от Народной партии и занял на выборах третье место, получив 21,4% голосов. Он также является депутатом Национального собрания двух созывов.

Вполне естественно, что основная борьба за президентское кресло развернётся между Ли Чжэ Мёном и Юн Сок Ёлем. Первый намерен продолжать реформаторскую политику нынешнего президента, а второй выступает в качестве противовеса нынешней власти.