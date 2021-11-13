Каннын (강릉)





Режиссер: Юн Ëн Бин

В ролях: Ю О Сон, Чан Хёк, Пак Сон Гын, О Дэ Хван

Премьера: 24 ноября 2021 года





Киль Сок состоит в крупнейшей преступной группировке города Каннын провинции Канвондо. Мужчина отличается особым стремлением к поддержанию мира и порядка. В один день в городе появляется парень по имени Мин Сок, цель которого состоит в том, чтобы отнять права на местный курорт у Киль Сока. Так начинается борьба между двумя преступными группировками.