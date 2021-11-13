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Каннын (강릉)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-08


Режиссер: Юн Ëн Бин

В ролях: Ю О Сон, Чан Хёк, Пак Сон Гын, О Дэ Хван

Премьера: 24 ноября 2021 года


Киль Сок состоит в крупнейшей преступной группировке города Каннын провинции Канвондо. Мужчина отличается особым стремлением к поддержанию мира и порядка. В один день в городе появляется парень по имени Мин Сок, цель которого состоит в том, чтобы отнять права на местный курорт у Киль Сока. Так начинается борьба между двумя преступными группировками.

Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
Каннын (강릉)
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