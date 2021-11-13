Александр Макухин из Москвы, часть 1

Определились четыре кандидата в президенты РК
2021-11-13
#Вы в эфире l 2021-11-14
Краткое содержание выпуска:
#Путешествия в киберпространстве
#Мир для всех
#Радио и литература для души
#Целеустремлённость и стремление к знаниям
#Кредо по жини: Пусть каждый идёт своей дорогой.
Макухин Александр
2021-11-13
2021-11-12 16:04:03
2021-11-12 15:29:05
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