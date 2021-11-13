Обзор творчества бойз-группы ENHYPEN

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Очередной выпуск рубрики «Звёзды K-POP» ноября мы посвятим восходящим звёздам к-поп музыки – бойз-группе ENHYPEN(엔하이픈). Группа была сформирована в результате музыкального шоу на выживание I-LAND под эгидой медиакомпании Belift Lab(빌리프랩), дочерней компании HYBE(하이브).

По итогам программы I-LAND в группу вошли семь участников. Название группы ENHYPEN происходит от английского слова «hypen», что в переводе означает символ «дефис». Подобно тому, как дефис соединяет разные слова, тем самым создавая новые, ENHYPEN будут стремиться соединять разных людей и разные поколения в этом разобщенном мире. Кстати, нужно отметить, что названия всех заглавных треков группы пишутся через дефис!

Итак, нашу рубрику мы открыли с дебютной песней «Given-Taken», вслед за которой прозвучала еще одна музыкальная дорожка из первого мини-альбома - «Flicker». Далее последовал титульный трек «Drunk-Dazed» из второго мини-альбома. Эта музыкальная композиция подарила ENHYPEN целых три награды на музыкальных шоу!

Этой осенью парни выпустили свой первый студийный альбом: изначально релиз альбома должен был состояться в конце сентября. Однако стало известно, что все участники за исключением одного получили положительный результат теста на коронавирус! Релиз пришлось отложить. 12 октября парни представили публике новый альбом [Dimension:Dilemma]. Нашим радиослушателям были представлены три музыкальных композиций из альбома: «Tamed-Dashed», «Не знал»(몰랐어) и «Пан или пропал»(모 아니면 도).