Обзор творчества бойз-группы ENHYPEN

Определились четыре кандидата в президенты РК
2021-11-13
#Звезды K-POP l 2021-11-13
Очередной выпуск рубрики «Звёзды K-POP» ноября мы посвятим восходящим звёздам к-поп музыки – бойз-группе ENHYPEN(엔하이픈). Группа была сформирована в результате музыкального шоу на выживание I-LAND под эгидой медиакомпании Belift Lab(빌리프랩), дочерней компании HYBE(하이브).
По итогам программы I-LAND в группу вошли семь участников. Название группы ENHYPEN происходит от английского слова «hypen», что в переводе означает символ «дефис». Подобно тому, как дефис соединяет разные слова, тем самым создавая новые, ENHYPEN будут стремиться соединять разных людей и разные поколения в этом разобщенном мире. Кстати, нужно отметить, что названия всех заглавных треков группы пишутся через дефис!
Итак, нашу рубрику мы открыли с дебютной песней «Given-Taken», вслед за которой прозвучала еще одна музыкальная дорожка из первого мини-альбома - «Flicker». Далее последовал титульный трек «Drunk-Dazed» из второго мини-альбома. Эта музыкальная композиция подарила ENHYPEN целых три награды на музыкальных шоу!
Этой осенью парни выпустили свой первый студийный альбом: изначально релиз альбома должен был состояться в конце сентября. Однако стало известно, что все участники за исключением одного получили положительный результат теста на коронавирус! Релиз пришлось отложить. 12 октября парни представили публике новый альбом [Dimension:Dilemma]. Нашим радиослушателям были представлены три музыкальных композиций из альбома: «Tamed-Dashed», «Не знал»(몰랐어) и «Пан или пропал»(모 아니면 도).
2021-11-13
2021-11-12 16:04:03
2021-11-12 15:29:05
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >