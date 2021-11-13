Компания TWC - разработчик операционных решений на основе искусственного интеллекта

ⓒ The White Communication

Сегодня мы познакомим вас с компанией The White Communication или TWC - разработчиком операционных решений на основе искусственного интеллекта. У микрофона – президент компании г-н Пак Мин Ён.





Мир быстро меняется. Например, интернет-банки, такие как Kakao Bank и K-bank, заменяют традиционные банки. Точно так же развиваются и методы коммуникации. Соответственно, центры обработки вызовов клиентов неизбежно должны изменить методы работы. Мы быстро и эффективно отреагировали на меняющуюся коммуникационную среду, предоставляя решения для операционных платформ, которые являются инструментами многоканальной коммуникации. В наши дни существует много средств общения, в том числе, онлайн-форумы, электронная почта и чат-боты. Независимо от средства коммуникации, мы стремимся упростить процесс общения с помощью искусственного интеллекта, чтобы наши клиенты могли легко и удобно обмениваться сообщениями и документами, повышая эффективность бизнеса.





Операционные решения компании TWC относятся не к основной, а к вспомогательной работе компаний, например, к колл-центрам. Стартапам, крупным компаниям и государственным учреждениям трудно управлять центрами обработки обращений клиентов из-за проблем с персоналом и необходимости их постоянного обучения. Параллельно с развитием технологий, каналы связи с клиентами стали более разнообразными - от телефонов и мессенджеров до электронной почты, электронных досок объявлений и социальных сетей. Президент компании TWC г-н Пак Мин Ён начинал свою карьеру в компании-операторе популярного южнокорейского веб-портала Daum Communications. Он был самым молодым вице-президентом компании. Будучи уверенным в высоком потенциале роста бизнеса, связанного с коммуникациями, он основал компанию TWC. Компания представила решение под названием CloudGate, чтобы дать толчок рынку центров обработки вызовов.





Если раньше программы устанавливались на стационарный компьютер, то в наши дни широкое распространение получили облачные сервисы. CloudGate - это облачное решение, которое может оценить любой желающий. Компании, использующие нашу облачную службу, получают все запросы клиентов в одном месте, независимо от того, какие средства связи были использованы, включая электронную почту, социальные сети, а также мессенджеры Kakao Talk и Naver TalkTalk. Программа позволяет составлять историю запросов и анализировать их тематику. При управлении информацией о клиентах пользователям не нужно держать открытыми семь или восемь веб-страниц и переключаться между ними. Эффективность работы повышается не менее чем на 30%.





CloudGate - это консультационная служба на основе искусственного интеллекта, способная собирать на одном экране запросы клиентов, поступающие по различным каналам, и отвечать на них. В условиях пандемии COVID-19 облачное решение позволило работникам колл-центров безопасно работать в удалённом режиме. В октябре компания TWC запустила ещё одно решение под названием SellerGate, предназначенное для малого и среднего бизнеса, которые занимаются торговлей. Программа осуществляет проверку заказа, возврат и обмен покупок, отмену заказа и повторную отправку товаров. Малый бизнес изо всех сил пытается удержаться на плаву в условиях пандемии. Многие стартапы начинают свою работу с онлайн-продаж, которые на начальном этапе не требуют больших затрат. Поэтому программа SellerGate хорошо принята пользователями. Разрабатывая технологии и услуги, необходимые рынку, компания TWC всего за три года с момента своего основания создала 500 рабочих мест.





У нас около двухсот компаний-клиентов, включая финтех-компании и компании, работающие в сфере пищевых технологий, поставщиков услуг и государственные учреждения. В 2019 году наши продажи составили 3 млн 100 тыс. долларов, а в прошлом году – уже 6 млн 300 тыс. долларов. Ожидается, что в этом году показатель достигнет 13 млн долларов. То есть продажи ежегодно растут в два раза. Столь впечатляющий рост понятен, поскольку мы являемся единственным в стране поставщиком операционных решений с расширенными возможностями искусственного интеллекта. Многие страны Юго-Восточной Азии переходят непосредственно к мобильной среде, минуя мир персональных компьютеров. Мы планируем завершить проект по созданию филиалов в Японии и Вьетнаме к началу следующего года, расширяя одновременно бизнес как внутри страны, так и за её пределами.





Министерство малого, среднего и венчурного бизнеса признало компанию TWC одной из наиболее перспективных экспортных фирм 2021 года. Играя роль связующего звена компаний с клиентами с помощью инновационных технологий, TWC превращается в глобальную технологическую компанию.