Жизнь с COVID-19 и перспективы восстановления экономики

ⓒ YONHAP News

Республика Корея приступила к постепенному возвращению к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19». Это означает отмену ряда ограничений на ведение бизнеса и постепенное возвращение в офисы сотрудников компаний, работавших удалённо. Ожидается, что потребление вырастет, а экспорт останется активным. Однако факторы риска внутри страны, такие как инфляция, и за её пределами, включая меры США по смягчению денежно-кредитной политики, могут замедлить восстановление отечественной экономики. Нельзя исключать также, что «жизнь с COVID-19» ухудшит эпидемическую ситуацию в стране. Ситуацию комментирует экономический обозреватель г-н Чон Чхоль Чжин.





С прошлого года экспорт является движущей силой роста южнокорейской экономики, благодаря активным продажам полупроводников, автомобилей, стальной и нефтехимической продукции. Именно эти отрасли традиционно способствовали экономическому росту. Однако в более долгосрочной перспективе одной обрабатывающей промышленности очень сложно поддерживать экономику. Внутренний спрос должен восстанавливаться параллельно с экспортом. Поскольку 1 ноября в Корее начался первый этап «жизни с COVID-19», растут перспективы восстановления частного потребления. Ожидается его существенный рост из-за отложенного спроса.





Потребление демонстрирует признаки оживления, о чём свидетельствуют некоторые экономические индикаторы. По данным Банка Кореи, сводный индекс потребительских настроений в октябре составил 106,8 пункта, что на 3 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Значение выше ста означает, что оптимистов больше, чем пессимистов. Индекс деловой активности тоже начал расти. Поскольку страна вступает в новую фазу «жизни с COVID-19», правительство прилагает максимум усилий для стимулирования экономики. Рассматривается возможность распространения купонов на скидки на сумму 200 млн долларов для активизации потребления. В первой половине ноября в стране проходит фестиваль распродаж Korea Sale Festa. Предлагая огромные скидки, производители поощряют потребителей открывать свои кошельки. Для достижения в этом году целевого показателя роста экономики на 4% необходимо восстановление частного потребления. Помня об этом, правительство проводит различные рекламные мероприятия, чтобы поддержать расходы. Экспорт превысил в октябре 55,5 млрд долларов, а за первые десять месяцев этого года он составил 523 млрд 200 млн долларов, что больше показателя всего прошлого года. Если эта тенденция сохранится, экспорт в этом году достигнет рекордного уровня. Но делать поспешные выводы пока рано. Есть несколько факторов риска, включая инфляцию.





Растущее инфляционное давление является одним из основных неблагоприятных факторов, которые могут повлиять на отечественную и мировую экономику. Рост потребительских цен заставит людей воздержаться от покупок, а рост цен на сырьё станет дополнительным финансовым бременем для компаний. Инфляция ослабит потребление в странах, в которые Республика Корея экспортирует свою продукцию, поэтому в конечном итоге это окажет негативное влияние на отечественный экспорт. В октябре потребительские цены в стране выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые более чем за 9 лет превысив 3%. Цены на предметы первой необходимости подскочили ещё выше - на 4,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как продукты питания подорожали более чем на 5%. При переходе к «жизни с COVID-19» самой большой проблемой является инфляция, поскольку скачки цен будут препятствовать росту потребления.





Есть также и негативные внешние факторы. Федеральная резервная система США объявила о снижении темпов покупок активов с конца ноября, что свидетельствует об ужесточении денежно-кредитной политики. Это неизбежно повлияет на мировую экономику. Ослабление темпов роста китайской экономики в третьем квартале этого года до 4,9% в годовом исчислении также оказывает давление на мировую экономику. Плохо также и то, что в глобальных цепочках поставок продолжаются перебои. В этих условиях стимулирование потребления может вызвать инфляцию, а сдерживание инфляции ослабит внутренний спрос.





В условиях роста цен на нефть правительство временно снижает налоги на топливо на рекордные 20%, чтобы взять под контроль потребительскую инфляцию. Одновременно оно также побуждает покупателей тратить больше, выпуская ваучеры и устраивая массовые распродажи. Эти меры, направленные на увеличение внутреннего спроса, могут способствовать инфляции. Таким образом, правительство проводит две противоречивые политики одновременно.





31 октября Банк Кореи опубликовал отчёт, в котором проанализировал тенденции потребления в некоторых крупных странах, которые приступили к «жизни с COVID-19» раньше. Он свидетельствует о том, что эта схема в целом способствовала восстановлению потребления. В частности, количество посетителей предприятий общественного питания выросло примерно на 5%. Для того, чтобы «жизнь с COVID-19» шла гладко, правительству и Банку Кореи необходимо выработать программу совместных действий. В то время как центральный банк надеется быстрее начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, министерство планирования и финансов считает важным оживить экономику. Процесс преодоления пандемии и возвращения к обычной повседневной жизни может быть не совсем гладким. Однако, преодолевая пандемию, южнокорейская экономика стала более устойчивой. Учитывая сильные фундаментальные показатели, можно надеяться на то, что в эпоху после COVID-19 отечественная экономика сможет активизировать свой рост.